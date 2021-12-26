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Агент Баринова рассказал, какие предложения от клубов он будет рассматривать с игроком

18:15
Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о будущем игрока.

«Спортсмен всегда должен к чему-то стремиться, — сказал Банатин «СЭ». — В «Локомотиве» Дима достиг многого. Ему хочется участвовать в разных этапах развития клуба, но также есть и желание развиваться с футбольной точки зрения. Если будет какое-то предложение из чемпионата, который выше нашего по уровню, мы будем его рассматривать».

Банатин также оценил форму Баринова после разрыва крестообразной связки.

«Баринов полностью восстановился от разрыва крестообразной связки. Зная Диму — он не просто делал всю необходимую работу, но и гораздо больше. Конечно, под наблюдением клубных специалистов. И в этом сезоне Дима является лидером как в «Локомотиве», так и в сборной у Карпина», — добавил Банатин.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник «Локомотива» провел 15 матчей, в которых не сумел отметиться голами и результативными передачами.

Полностью интервью с Павлом Банатиным читайте на сайте «СЭ»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 4
Лестер 0
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Астон Вилла
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1.48

П2 и ТМ 5.5

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