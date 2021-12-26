Агент Баринова рассказал, какие предложения от клубов он будет рассматривать с игроком

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о будущем игрока.

«Спортсмен всегда должен к чему-то стремиться, — сказал Банатин «СЭ». — В «Локомотиве» Дима достиг многого. Ему хочется участвовать в разных этапах развития клуба, но также есть и желание развиваться с футбольной точки зрения. Если будет какое-то предложение из чемпионата, который выше нашего по уровню, мы будем его рассматривать».

Банатин также оценил форму Баринова после разрыва крестообразной связки.

«Баринов полностью восстановился от разрыва крестообразной связки. Зная Диму — он не просто делал всю необходимую работу, но и гораздо больше. Конечно, под наблюдением клубных специалистов. И в этом сезоне Дима является лидером как в «Локомотиве», так и в сборной у Карпина», — добавил Банатин.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник «Локомотива» провел 15 матчей, в которых не сумел отметиться голами и результативными передачами.

Полностью интервью с Павлом Банатиным читайте на сайте «СЭ»