Агент Баринова рассказал, какие предложения от клубов он будет рассматривать с игроком
Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о будущем игрока.
«Спортсмен всегда должен к чему-то стремиться, — сказал Банатин «СЭ». — В «Локомотиве» Дима достиг многого. Ему хочется участвовать в разных этапах развития клуба, но также есть и желание развиваться с футбольной точки зрения. Если будет какое-то предложение из чемпионата, который выше нашего по уровню, мы будем его рассматривать».
Банатин также оценил форму Баринова после разрыва крестообразной связки.
«Баринов полностью восстановился от разрыва крестообразной связки. Зная Диму — он не просто делал всю необходимую работу, но и гораздо больше. Конечно, под наблюдением клубных специалистов. И в этом сезоне Дима является лидером как в «Локомотиве», так и в сборной у Карпина», — добавил Банатин.
В текущем сезоне 25-летний полузащитник «Локомотива» провел 15 матчей, в которых не сумел отметиться голами и результативными передачами.
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