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Сегодня, 15:15

Семшов: «Не могу сказать, что Соболев играет неудовлетворительно»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о результативности нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Соболев старается. В матче с «Оренбургом» боролся. Голов в чемпионате пока нет, но все сглаживается результатами команды. Личные результаты уходят на второй план. Думаю и самому Александру хотелось бы забить, чтобы эту тему не затрагивали. Понятно, что он хочет прервать эту серию. Не могу сказать, что Соболев играет неудовлетворительно. Он своими действиями приносит команде пользу. Тем более, есть конкуренция и есть тактический план на игру», — сказал Семшов «СЭ».

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе за 10 миллионов евро. В текущем сезоне форвард провел за петербургский клуб 9 матчей в РПЛ.

Александр Соболев
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
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