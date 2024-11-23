«Химки» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Химок» и «Краснодара» на матч 16-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 16:30 мск.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Фернандес, Фаринья, Мирзов, Бакаев, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.

«Краснодар»: Агкацев, Метров, Тормена, Диего Коста, Оласа, Ленини, Кривцов, Сперцян, Батчи, Виктор Са, Кордоба.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Химки» — «Краснодар».