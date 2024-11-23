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Сегодня, 15:07

Вратарь Волков заявил, что футболисты «Акрона» сделали из Даку короля

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Вратарь «Акрона» Сергей Волков заявил, что футболисты команды сами виноваты, что нападающий «Рубина» Мирлинд Даку оформил дубль в матче 16-го тура РПЛ, который завершился победой казанцев со счетом 3:0.

«Начали неплохо, были подходы, были моменты, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Волкова. — Считаю, что мы минут десять, до первого гола, действовали неплохо, но случилась это ошибка. Наверное, все три гола в этом матче — это ошибки. И индивидуальные была, и в целом командные. Начали неплохо, а дальше после ошибки чуть рассыпались».

Также он посетовал, что «Рубин» не создавал моменты в этой встрече.

«Мы сами давали возможность. Считаю, что мы сами подарили эту победу. Из Даку сами сделали короля. Но ничего страшного, жизнь не заканчивается, идем дальше», — сказал Волков.

«Акрон» с 16 очками после 16 матчей занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: vseprosport.ru
Сергей Волков (футбол)
ФК Акрон
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Рубин – Акрон
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Оренбург – Зенит
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23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
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Спартак – Локомотив
 - : -
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