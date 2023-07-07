Булыкин — о Сперцяне: «Для «Краснодара» будет хорошая история, когда воспитанник клуба перейдет в один из клубов Европы»
Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об интересе европейских клубов к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
«Сперцян — классный футболист, но на данный момент вокруг него много разговоров, а конкретики нет. Он провел отличный сезон, много забил голов, конечно, на него обратили внимание европейские клубы. Для «Краснодара» будет хорошая история, когда воспитанник клуба перейдет в один из клубов Европы. Все будет зависеть от его агентов», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».
Сперцян является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне 23-летний хавбек сыграл в 41 матче за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.
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2
|ЦСКА
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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