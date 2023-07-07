Нападающий «Енисея» Окладников находится на просмотре в «Пари НН»

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников может продолжить карьеру в «Пари НН», сообщает Metaratings.

По данным источника, 24-летний россиянин находится на просмотре в нижегородском клубе.

В сезоне-2022/23 Окладников забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Енисей» во всех турнирах.