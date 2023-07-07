Глушаков будет играть за «Строгино» в чемпионате России по пляжному футболу

Полузащитник Денис Глушаков будет выступать за «Строгино» в чемпионате России по пляжному футболу, сообщает официальный сайт турнира.

36-летний россиянин был внесен в заявку московской команды. Хавбек будет играть под 88-м номером.

Глушаков является свободным агентом. С февраля по июнь он выступал за «Пари НН», в составе которого забил 1 гол в 9 матчах.