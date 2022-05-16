Булатов: «Зачем «Зениту» покупать Лантратова, когда есть Гойло?»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов высказал мнение о вратарской бригаде «Зенита» и потенциальном новичке сине-бело-голубых голкипере Илье Лантратове.

— Гол Соболева на совести Одоевского?

— Скажем так — не выручил. За ближний угол всегда отвечает вратарь. Одоевскому в этом сезоне выдали кучу авансов, но какой-то надежности в его игре я пока не почувствовал.

— «Зенит» близок к покупке Лантратова. Как вам кандидатура?

— Все понимают, что клубу нужно усилить вратарскую позицию. Кержакову уже 35, Крицюк постоянно травмирован, Одоевский еще слишком молод. Но зачем покупать Лантратова, когда есть Никита Гойло, свой воспитанник, выступающий в «Нижнем Новгороде» на правах аренды?!

— Гойло сильнее Лантратова?!

— Как минимум не хуже. А главное, парень из Питера, 23 года, отличные перспективы. В последнем туре отыграл за «Нижний» против «Сочи» настолько здорово, что признали лучшим игроком матча! О Гойло много лестных отзывов я слышал и от Влада Радимова, который работал с ним в «Зените-2».

Полностью интервью Булатова «СЭ» здесь