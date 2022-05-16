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Булатов: «Зачем «Зениту» покупать Лантратова, когда есть Гойло?»

Булатов высказал мнение о вратарской бригаде «Зенита»
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов высказал мнение о вратарской бригаде «Зенита» и потенциальном новичке сине-бело-голубых голкипере Илье Лантратове.

— Гол Соболева на совести Одоевского?

— Скажем так — не выручил. За ближний угол всегда отвечает вратарь. Одоевскому в этом сезоне выдали кучу авансов, но какой-то надежности в его игре я пока не почувствовал.

— «Зенит» близок к покупке Лантратова. Как вам кандидатура?

— Все понимают, что клубу нужно усилить вратарскую позицию. Кержакову уже 35, Крицюк постоянно травмирован, Одоевский еще слишком молод. Но зачем покупать Лантратова, когда есть Никита Гойло, свой воспитанник, выступающий в «Нижнем Новгороде» на правах аренды?!

— Гойло сильнее Лантратова?!

— Как минимум не хуже. А главное, парень из Питера, 23 года, отличные перспективы. В последнем туре отыграл за «Нижний» против «Сочи» настолько здорово, что признали лучшим игроком матча! О Гойло много лестных отзывов я слышал и от Влада Радимова, который работал с ним в «Зените-2».

Полностью интервью Булатова «СЭ» здесь

Виктор Булатов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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