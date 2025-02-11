Мостовой оказался удивлен трансфером Солари: «Странно, что такие деньги тратятся, когда мы в Европе не играем»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил переход полузащитника «Ривер Плейта» Пабло Солари в московский клуб.

«Спартак» из года в год активно работает на трансферном рынке. Другое дело, что люди часто приходят в клуб и скоро уходят. Недавно вновь сменилось руководство, и оно активно формирует команду. Единственное, очень странно, что такие деньги тратятся во времена, когда мы нигде в Европе не играем. А возвращаясь к Солари... Если футболист хороший, то команда будет лишь в плюсе. Ясно, что это добавит еще больше конкуренции в атаке, где и так достаточно немало качественных футболистов. Тот же Зиньковский не играет сколько, а он парень хороший, который мог бы любой команде помочь», — сказал Мостовой «СЭ».

Солари выступал за «Ривер Плейт» с 2022 года. Он принял участие в 110 матчах, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 7 миллионов евро.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах. Красно-белые отстают от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.

(Денис Сафронов)