Стрепетов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак» в Winline Зимнем кубке РПЛ

Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак», который пройдет сегодня в Абу-Даби в рамках финала Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Мне нравится, что зимой есть турнир. Мы наблюдаем, как команды готовятся ко второй части сезона. Про финалистов можно сказать: они друг друга хорошо знают. Если брать игру «Спартака» с «Динамо», в которой красно-белые одержали победу 1:0, то явно было видно, что у команды Станковича есть проблемы в обороне. Там еще требуется «отладка» действий. Динамовцы создали три-четыре момента голевых, обязаны были забить, и тренер Личка это отметил, когда давал интервью. «Зенит» должен найти эти слабые места.

У Семака новая команда. Меня волнует, кто будет выходить на поле из россиян, чтобы заполнить квоту в три человека. Жду от «Зенита» более яркой игры и в то же время более надежных действий в обороне. Набирают кондиции Барриос и Вендел. То же можно сказать про Глушенкова. Такие игры больше интересны для болельщиков. А тренеры делают выводы, исходя из того, что видят на протяжении всех сборов», — говорит Стрепетов «РБ Спорт».

«Спартак» и «Зенит» сыграют в финале во вторник, 11 февраля. Начало — в 19.30 по московскому времени.