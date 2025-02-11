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Стрепетов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак» в Winline Зимнем кубке РПЛ

Камила Абдурахманова
корреспондент

Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак», который пройдет сегодня в Абу-Даби в рамках финала Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Мне нравится, что зимой есть турнир. Мы наблюдаем, как команды готовятся ко второй части сезона. Про финалистов можно сказать: они друг друга хорошо знают. Если брать игру «Спартака» с «Динамо», в которой красно-белые одержали победу 1:0, то явно было видно, что у команды Станковича есть проблемы в обороне. Там еще требуется «отладка» действий. Динамовцы создали три-четыре момента голевых, обязаны были забить, и тренер Личка это отметил, когда давал интервью. «Зенит» должен найти эти слабые места.

У Семака новая команда. Меня волнует, кто будет выходить на поле из россиян, чтобы заполнить квоту в три человека. Жду от «Зенита» более яркой игры и в то же время более надежных действий в обороне. Набирают кондиции Барриос и Вендел. То же можно сказать про Глушенкова. Такие игры больше интересны для болельщиков. А тренеры делают выводы, исходя из того, что видят на протяжении всех сборов», — говорит Стрепетов «РБ Спорт».

«Спартак» и «Зенит» сыграют в финале во вторник, 11 февраля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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