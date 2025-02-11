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Ерохин считает, что «Зенит» сможет изменить расстановку сил в турнирной таблице

Камила Абдурахманова
корреспондент

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился своими впечатлениями от игры команды в первой части сезона.

— Первая половина сезона, наверное, завершилась не так, как мы бы этого хотели. Я думаю, что в тех обстоятельствах, которые были, мы могли набрать больше очков, сделать небольшой задел от соперников, но допустили ошибки, которые не должны себе позволить допустить во второй части сезона. Но тем не менее в этом сезоне к перерыву чемпионата у нас очков больше, чем к перерыву в прошлом. Но я думаю, что сейчас важный этап подготовки ко второй части чемпионата, мы должны подготовиться хорошо. И хорошо, что все зависит от нас, и все в наших руках, и мы уверены, что сможем изменить расстановку сил в турнирной таблице.

— После мощного старта в исполнении «Зенита» пошло огромное давление и разговоры, что «Зенит» уже безоговорочный чемпион. Это как-то могло повлиять на команду?

— Я думаю, что такие разговоры уже на протяжении последних пяти-шести сезонов не прекращаются, поэтому к давлению и со стороны прессы, и со стороны соперников мы, конечно, привыкли, можно сказать. И мы ориентируемся в первую очередь на свою игру, на результат, и, естественно, уже готовимся и отталкиваемся от своей игры, — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».

По итогам первой части сезона «Зенит» расположился на второй строчке турнирной таблицы, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

Источник: «РБ Спорт»
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Александр Ерохин
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
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Зенит

 5
Гамид Агаларов
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 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Ахмат

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И К Ж
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ЦСКА

 3 1 1
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Рубин

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Родина

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