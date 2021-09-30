Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бывший директор «Тамбова» Ольга Коновалова была задержана по делу о мошенничестве

22:23
Теги:

Экс-директор «Тамбова» Ольга Коновалова была задержана в Тамбове по делу о мошенничестве, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, Коновалова находится в изоляторе временного содержания. В ближайшие дни ей изберут меру пресечения.

23 сентября стало известно, что в нескольких регионах прошли обыски по делу футбольного клуба «Тамбов». Следственные действия прошли в рамках возбужденных уголовных дел по статье о мошенничестве.

Источники «СЭ» утверждают, что руководители и должностные лица бывшего футбольного клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет. По данным следствия, город выделял на «Тамбов» около 1 миллиарда рублей в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.

Дополнительная информация:

https://t.me/bazabazon/8288

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Наполи» — «Спартак»: все голы матча Лиги Европы
Оказывается, этот «Спартак» может побеждать вопреки!
Губерниев отреагировал на волевую победу «Спартака» над «Наполи»
Португалия по пенальти обыграла Казахстан и вышла в финал чемпионата мира по мини-футболу
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
1
Офсайд