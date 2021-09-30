Бывший директор «Тамбова» Ольга Коновалова была задержана по делу о мошенничестве

Экс-директор «Тамбова» Ольга Коновалова была задержана в Тамбове по делу о мошенничестве, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, Коновалова находится в изоляторе временного содержания. В ближайшие дни ей изберут меру пресечения.

23 сентября стало известно, что в нескольких регионах прошли обыски по делу футбольного клуба «Тамбов». Следственные действия прошли в рамках возбужденных уголовных дел по статье о мошенничестве.

Источники «СЭ» утверждают, что руководители и должностные лица бывшего футбольного клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет. По данным следствия, город выделял на «Тамбов» около 1 миллиарда рублей в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.