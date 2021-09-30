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Автор победного гола в ворота «Реала» Тилль ответил на вопрос о выступлении за «Тамбов»

19:34
Себастьян Тилль в форме «Тамбова». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Себастьян Тилль в форме «Тамбова». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Шерифа» Себастьян Тилль в интервью «СЭ» ответил на вопрос о долгах «Тамбова».

— У «Тамбова» были огромные долги по зарплатам. У вас сейчас остались какие-нибудь претензии к российскому клубу?

— Не хочу сейчас обсуждать период моего выступления за «Тамбов» и что-то сравнивать, я игрок «Шерифа». Скажу лишь, что никаких вопросов к руководству российского клуба у меня не осталось. И я очень благодарен тамбовским болельщикам за поддержку.

Тилль выступал за «Тамбов» на правах аренды с 5 сентября 2020 года по 18 января 2021-го. За российский клуб он сыграл в семи официальных матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Полностью интервью Себастьяна Тилля читайте на сайте «СЭ»

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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