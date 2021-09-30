Автор победного гола в ворота «Реала» Тилль ответил на вопрос о выступлении за «Тамбов»
19:34
Полузащитник «Шерифа» Себастьян Тилль в интервью «СЭ» ответил на вопрос о долгах «Тамбова».
— У «Тамбова» были огромные долги по зарплатам. У вас сейчас остались какие-нибудь претензии к российскому клубу?
— Не хочу сейчас обсуждать период моего выступления за «Тамбов» и что-то сравнивать, я игрок «Шерифа». Скажу лишь, что никаких вопросов к руководству российского клуба у меня не осталось. И я очень благодарен тамбовским болельщикам за поддержку.
Тилль выступал за «Тамбов» на правах аренды с 5 сентября 2020 года по 18 января 2021-го. За российский клуб он сыграл в семи официальных матчах, в которых не отметился результативными действиями.
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