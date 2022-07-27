Ларин заявил, что хотел бы пригласить Слуцкого на заседание по разбирательству о деле в «Чертаново»
Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин после заседания в Замоскворецком суде Москвы заявил, что хотел бы пригласить на одно из заседаний главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
— На одно заседание весь состав «Крыльев» был готов прийти, но его перенесли. Тяжело с логистической точки зрения все это организовать. У нас еще 2 заседания. Наверное, мы пригласим еще футболистов. Может, людей из сферы футбола. Я бы хотел, чтобы Леонид Слуцкий приехал. Если сможет — я буду очень признателен.
— Когда итог?
— Мы рассчитываем на 4 заседания. Еще два, где будут выступать свидетели. Одно — прение сторон. Мне будут задавать вопросы. И на последнем будет приговор. Рассчитываем, что все закончится в сентябре. Статья тяжелая. До 10 лет. Суд же все может решить.
— Такие мысли у вас возникли после сегодняшнего заседания?
— Такие мысли у меня возникли после того, как меня доставили в следственный комитет 1,5 года назад.
Следствие обвиняет Ларина в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что из бюджета Москвы субсидий на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» в 2019 году выделено 452 094 543 рубля, а в 2020 году — 382 900 254 рубля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1