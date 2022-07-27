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Сегодня, 17:57

Ларин заявил, что хотел бы пригласить Слуцкого на заседание по разбирательству о деле в «Чертаново»

Артем Бухаев
,  
Владимир Пушкарев
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин после заседания в Замоскворецком суде Москвы заявил, что хотел бы пригласить на одно из заседаний главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

— На одно заседание весь состав «Крыльев» был готов прийти, но его перенесли. Тяжело с логистической точки зрения все это организовать. У нас еще 2 заседания. Наверное, мы пригласим еще футболистов. Может, людей из сферы футбола. Я бы хотел, чтобы Леонид Слуцкий приехал. Если сможет — я буду очень признателен.

— Когда итог?

— Мы рассчитываем на 4 заседания. Еще два, где будут выступать свидетели. Одно — прение сторон. Мне будут задавать вопросы. И на последнем будет приговор. Рассчитываем, что все закончится в сентябре. Статья тяжелая. До 10 лет. Суд же все может решить.

— Такие мысли у вас возникли после сегодняшнего заседания?

— Такие мысли у меня возникли после того, как меня доставили в следственный комитет 1,5 года назад.

Следствие обвиняет Ларина в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что из бюджета Москвы субсидий на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» в 2019 году выделено 452 094 543 рубля, а в 2020 году — 382 900 254 рубля.

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ФК Чертаново
Леонид Слуцкий
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3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
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7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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