Зиньковский о Ларине: «Думаю, все и так знают, что Николай Юрьевич — честный человек»
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о бывшем директоре «Чертаново» Николае Ларине.
27 июля в Замоскворецком суде Москвы прошло заседание по делу Ларина. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Зиньковский принял участие в суде в качестве свидетеля защиты.
«Я теперь живу в Москве, сегодня получилось прийти на заседание и поддержать в качестве свидетеля защиты. Это для меня впервые, новая обстановка. Вопросы ко мне были все в новинку. Странные были вопросы от женщины из Москомспорта. Николай Юрьевич столько лет был в «Чертаново», создал прекрасную школу. Кто бы что ни говорил, это факт. А тут приходит человек из Москомспорта и душит нас всех вопросами. Можно было и больше футболистов сегодня собрать, просто кто-то в Самаре, кто-то в других городах.
Думаю, все и так знают, что Николай Юрьевич — честный человек. Мы точно это знаем. Осталось подтвердить это в суде. Надеюсь, все закончится благополучно. Сначала даже не верил, что все может перерасти в такую историю. Знал, сколько Юрьич сделал лично для школы. Но все дошло до такого. Если нужно будет, на следующее заседание постараюсь приехать. Сегодня у нас было в «Спартаке» собрание с судьями, но нас отпросили. На том заседании присутствовала вся команда, это проводится каждый год», — сказал Зиньковский.
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|ЦСКА
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2
|Динамо
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|4
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3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
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4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
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5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
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6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
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8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
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9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
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10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
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11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
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12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
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13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
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14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
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15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
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16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
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Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
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Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
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Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
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Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
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Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Оренбург
|3
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
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Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
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Батраз Гурциев
Оренбург
|2
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
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Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
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Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
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Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
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Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1