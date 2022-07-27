Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о бывшем директоре «Чертаново» Николае Ларине.

27 июля в Замоскворецком суде Москвы прошло заседание по делу Ларина. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Зиньковский принял участие в суде в качестве свидетеля защиты.

«Я теперь живу в Москве, сегодня получилось прийти на заседание и поддержать в качестве свидетеля защиты. Это для меня впервые, новая обстановка. Вопросы ко мне были все в новинку. Странные были вопросы от женщины из Москомспорта. Николай Юрьевич столько лет был в «Чертаново», создал прекрасную школу. Кто бы что ни говорил, это факт. А тут приходит человек из Москомспорта и душит нас всех вопросами. Можно было и больше футболистов сегодня собрать, просто кто-то в Самаре, кто-то в других городах.

Думаю, все и так знают, что Николай Юрьевич — честный человек. Мы точно это знаем. Осталось подтвердить это в суде. Надеюсь, все закончится благополучно. Сначала даже не верил, что все может перерасти в такую историю. Знал, сколько Юрьич сделал лично для школы. Но все дошло до такого. Если нужно будет, на следующее заседание постараюсь приехать. Сегодня у нас было в «Спартаке» собрание с судьями, но нас отпросили. На том заседании присутствовала вся команда, это проводится каждый год», — сказал Зиньковский.