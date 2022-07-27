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Наиль Умяров рассказал о первой реакции, когда узнал о возможном мошенничестве Ларина

Артем Бухаев
,  
Владимир Пушкарев
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Воспитанник «Чертаново» Наиль Умяров поделился мнением по поводу судебного процесса, связанного с делом о мошенничестве экс-директора «Чертаново» Николаем Лариным.

— Удивило то количество ребят, которое приехало сегодня?

— Нет. Если бы суд был в пятьдесят раз больше- можно было бы собрать всю академию.

— Что ребята думают по этому суду.

— У них такое же мнение, как и у меня. Я думаю, у них такое же мнение.

— Какие эмоции были, когда впервые эту историю прочитал?

— Удивление. Думаю: «Ну как?» Потом было непонятное чувство, что ты вроде десять лет был в школе и не было никаких предпосылок. Все все видели, все было чисто.

— Кому это выгодно?

— Кому-то выгодно.

— Дорогу кому-то перешел?

— Не знаю. Спросите у Николая Юрьевича.

— 29 августа будет новое заседание. Готов ли выступить как свидетель?

— Если попаду туда.

Следствие обвиняет Ларина в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что из бюджета Москвы субсидий на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» в 2019 году выделено 452 094 543 рубля, а в 2020 году — 382 900 254 рубля.

ФК Спартак (Москва)
ФК Чертаново
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