Наиль Умяров рассказал о первой реакции, когда узнал о возможном мошенничестве Ларина

Воспитанник «Чертаново» Наиль Умяров поделился мнением по поводу судебного процесса, связанного с делом о мошенничестве экс-директора «Чертаново» Николаем Лариным.

— Удивило то количество ребят, которое приехало сегодня?

— Нет. Если бы суд был в пятьдесят раз больше- можно было бы собрать всю академию.

— Что ребята думают по этому суду.

— У них такое же мнение, как и у меня. Я думаю, у них такое же мнение.

— Какие эмоции были, когда впервые эту историю прочитал?

— Удивление. Думаю: «Ну как?» Потом было непонятное чувство, что ты вроде десять лет был в школе и не было никаких предпосылок. Все все видели, все было чисто.

— Кому это выгодно?

— Кому-то выгодно.

— Дорогу кому-то перешел?

— Не знаю. Спросите у Николая Юрьевича.

— 29 августа будет новое заседание. Готов ли выступить как свидетель?

— Если попаду туда.