Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился мнением о кадровых перестановках в клубе.

— Вы говорили, что нужно убрать не только немцев, но и Плутника. Ваши советы сбываются. Теперь все станет лучше? Что означает приход Нагорных?

— Надеюсь, что все будет хорошо. Нагорных человек не новый, он работал, был в совете директоров, принимал активное участие. Он понимает, какая проблема у клуба и способен ее решить. Уверен, что будет только лучше.

— А то, что Нагорных связывают с Кикнадзе и Мещеряковым?

— Про всех что-то говорят. Думаю, что он самодостаточный специалист, который способен принимать самостоятельные решения, которые будут правильными.

— Как смотрите на возвращение Лоського и Пашинина? Нет главного тренера, но есть уже помощники.

— Это правильное решение. Андрею Федорову нужны помощники. Эти люди знают кухню клуба изнутри и знают состав.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив». 14 октября председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку. Его место занял Юрий Нагорных.