Бывший ассистент Абаскаля объяснил, почему «Спартак» может выиграть чемпионат России

Бывший ассистент ныне главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Месут Темель объяснил, почему под руководством испанского специалиста красно-белые могут стать чемпионами РПЛ.

Темель работал тренером-терапевтом при Абаскале в «Базеле» в 2022 году.

— Поймите, чемпионство может гарантировать только настоящая команда — она может быть не лучшей в турнире, но если игроки с каждым матчем поднимаются на один уровень выше, тогда все получается, — цитирует Темеля «РБ Спорт». — Чемпионом становиться коллектив, ставший семьей, где каждый готов драться за каждого. У тебя может быть в составе 11 Месси или 11 Роналду и ты никогда не выиграешь с ними Лигу чемпионов или даже Лигу Европы. Потому что тебе нужны люди, которые могут играть как семья. И если «Спартаку» удастся этого достичь, они могут стать чемпионами.

— И Абаскаль способен создать такую команду?

— Конечно! Я желаю Гильермо и «Спартаку» самого лучшего. Думаю, с ним команда может стать чемпионом, потому что он знает футбол.

После четырех туров РПЛ «Спартак» делит первое место с ЦСКА. У обоих клубов по 10 очков.

14 августа красно-белые дома сыграют с «Сочи» в 5-м туре РПЛ. Начало — в 20.00 мск.