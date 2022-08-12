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Сегодня, 18:03

Бывший ассистент Абаскаля объяснил, почему «Спартак» может выиграть чемпионат России

Руслан Минаев
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Бывший ассистент ныне главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Месут Темель объяснил, почему под руководством испанского специалиста красно-белые могут стать чемпионами РПЛ.

Темель работал тренером-терапевтом при Абаскале в «Базеле» в 2022 году.

— Поймите, чемпионство может гарантировать только настоящая команда — она может быть не лучшей в турнире, но если игроки с каждым матчем поднимаются на один уровень выше, тогда все получается, — цитирует Темеля «РБ Спорт». — Чемпионом становиться коллектив, ставший семьей, где каждый готов драться за каждого. У тебя может быть в составе 11 Месси или 11 Роналду и ты никогда не выиграешь с ними Лигу чемпионов или даже Лигу Европы. Потому что тебе нужны люди, которые могут играть как семья. И если «Спартаку» удастся этого достичь, они могут стать чемпионами.

— И Абаскаль способен создать такую команду?

— Конечно! Я желаю Гильермо и «Спартаку» самого лучшего. Думаю, с ним команда может стать чемпионом, потому что он знает футбол.

После четырех туров РПЛ «Спартак» делит первое место с ЦСКА. У обоих клубов по 10 очков.

14 августа красно-белые дома сыграют с «Сочи» в 5-м туре РПЛ. Начало — в 20.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/e-ks-assistent-abaskalya-s-gil-ermo-spartak-mozhet-stat-chempionom/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.5112247207
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

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Краснодар

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