В «Химках» рассказали о компенсации Юрану за расторжение контракта

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос «СЭ» о компенсации бывшему главному тренеру клуба Сергею Юрану за расторжение контракта.

«При расторжении контракта Сергею Николаевичу Юрану положена заработная плата по завершению контракта или по тому, как мы договоримся. Юран получит средства от клуба за ту работу, которую он выполнил 40 миллионов? Конечно, нет. Эта сумма отличается в разы», — сказал Терюшков «СЭ».

10 августа подмосковный клуб объявил об отставке Юрана с поста главного тренера.

После четырех туров РПЛ «Химки» набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.