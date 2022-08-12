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Сегодня, 18:14

В «Химках» рассказали о компенсации Юрану за расторжение контракта

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос «СЭ» о компенсации бывшему главному тренеру клуба Сергею Юрану за расторжение контракта.

«При расторжении контракта Сергею Николаевичу Юрану положена заработная плата по завершению контракта или по тому, как мы договоримся. Юран получит средства от клуба за ту работу, которую он выполнил 40 миллионов? Конечно, нет. Эта сумма отличается в разы», — сказал Терюшков «СЭ».

10 августа подмосковный клуб объявил об отставке Юрана с поста главного тренера.

После четырех туров РПЛ «Химки» набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Сергей Юран. «Могли бы побороться за пятое место». Юран — об уходе из «Химок», критике Губерниева и своем будущем

Сергей Юран
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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