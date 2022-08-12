В «Химках» рассказали о компенсации Юрану за расторжение контракта
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос «СЭ» о компенсации бывшему главному тренеру клуба Сергею Юрану за расторжение контракта.
«При расторжении контракта Сергею Николаевичу Юрану положена заработная плата по завершению контракта или по тому, как мы договоримся. Юран получит средства от клуба за ту работу, которую он выполнил 40 миллионов? Конечно, нет. Эта сумма отличается в разы», — сказал Терюшков «СЭ».
10 августа подмосковный клуб объявил об отставке Юрана с поста главного тренера.
После четырех туров РПЛ «Химки» набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0