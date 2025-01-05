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Сегодня, 10:43

Бывшая футболистка «Локомотива» опубликовала фото из Парижа с Батраковым

Сергей Ярошенко
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Ирина Подшибякина и Алексей Батраков.
Фото соцсети

Ведущая клубного телевидения «Локомотива» и бывшая футболистка женской команды железнодорожников Ирина Подшибякина в своих социальных сетях опубликовала фотографию из Парижа с полузащитником красно-зеленых Алексеем Батраковым.

Девушка подписала фото фразой «Из Парижа с любовью».

Батракову 19 лет. В этом сезоне на его счету 11 голов и 8 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах. Ранее полузащитник стал лауреатом премии «Первая пятерка-2024», которая вручается лучшему молодому футболисту чемпионата России не старше 21 года.

29-летняя Подшибякина является чемпионкой России 2017 года , а также обладательницей Кубка России 2018 года в составе «Звезды-2005». В национальной сборной защитница провела 11 матчей и не отметилась результативными действиями. В 2017 году Подшибякина завовевала бронзу на Универсиаде в Тайбэе.

Алексей Батраков
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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 11 1 3
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