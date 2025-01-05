Бывшая футболистка «Локомотива» опубликовала фото из Парижа с Батраковым

Ведущая клубного телевидения «Локомотива» и бывшая футболистка женской команды железнодорожников Ирина Подшибякина в своих социальных сетях опубликовала фотографию из Парижа с полузащитником красно-зеленых Алексеем Батраковым.

Девушка подписала фото фразой «Из Парижа с любовью».

Батракову 19 лет. В этом сезоне на его счету 11 голов и 8 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах. Ранее полузащитник стал лауреатом премии «Первая пятерка-2024», которая вручается лучшему молодому футболисту чемпионата России не старше 21 года.

29-летняя Подшибякина является чемпионкой России 2017 года , а также обладательницей Кубка России 2018 года в составе «Звезды-2005». В национальной сборной защитница провела 11 матчей и не отметилась результативными действиями. В 2017 году Подшибякина завовевала бронзу на Универсиаде в Тайбэе.