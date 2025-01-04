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Губерниев — о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Позор на всю Россию, он в тюрьме должен сидеть»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новости о возможном возвращении экс-форварда «Спартака» Квинси Промеса в московскую команду.

«Что мы всякую дрянь будем в страну приглашать? Это вообще не уважать себя абсолютно. Он уголовный преступник, он в тюрьме должен сидеть. Какой мы пример детям подаем?

Если в «Спартаке» циничные люди, тогда пусть приглашают. Но, я считаю, это позор на всю Россию, обсуждать приглашение Промеса, каким бы он ни был футболистом», — приводит слова Губерниева matchtv.ru.

Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.

После зимних сборов команды в прошлом сезоне Промеса задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Его обвиняют в нападении на двоюродного брата и в контрабанде наркотиков. С осени 2024 года нападающий выступает за клуб из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Промеса могут выпустить из ОАЭ. Квинси уже намекнул на возвращение в «Спартак»

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2153529_Gubernijev__o_vozmozhnom_vozvrashhenii_Promesa_v_Spartak_On_v_turme_dolzhen_sidet
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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