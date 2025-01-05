Камоцци — о назначении Кахигао: «Спартак» не смог взять ни одного настоящего спортивного директора»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии «СЭ» раскритиковал назначение испанца Франсиса Кахигао на должность спортивного директора красно-белых.

«Я перечитал реальных или предполагаемых кандидатов, к которым «Спартак» обращался за последний месяц. Таре, Орта, Мауро Лео. Они не смогли взять ни одного из тех, кто является настоящим спортивным директором, известным во всем мире и имеющим большой опыт работы в ведущих европейских командах», — сказал Камоцци «СЭ».

Кахигао 23 года был главой отдела международного скаутинга «Арсенала». В 2020-м испанец занимал должность технического директора Федерации футбола Чили. Последним местом работы Франсиса был «Галатасарай», где он возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.