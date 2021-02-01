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Остон Урунов вернулся в общую группу «Спартака»

09:52
Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Остон Урунов вернулся в общую группу. 20-летний футболист из Узбекистана восстановился от травмы опорно-двигательного аппарата.

Ранее, 30 января, Урунов пропустил товарищеский матч красно-белых с «Пахтакором» (2:1) из-за повреждения.

В нынешнем сезоне хавбек провел за московскую команду 9 игр и забил один гол.

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» в августе 2020 года. По информации портала Transfermarkt.de, сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.

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