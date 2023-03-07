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Быстров о «Спартаке» в матче с «Уралом»: «Где-то час играли непонятно во что»

Константин Белов
Корреспондент
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«Спартак» — «Урал».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал игру красно-белых в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

«Спартак» где-то час играл непонятно во что. Вопрос к Абаскалю по составу. Промес не готов, играл на чистых мячах, не обострял. Плюс Дуарте провел не лучший свой матч. Это уже две ошибки тренера с составом. Почему Зиньковского выпускают на 75 минуте, а не на 60-65 минуте? Мяч шел медленно. Какие бы ни были у «Зенита» бразильцы, но у них мяч шел быстро. «Нижний Новгород» за двадцать минут устал, тем более, гол пропустили, хотя они хотели играть на контратаках.

«Урал» был лучше готов к игре, прессинговал, не давал «Спартаку» разворачиваться. Футболисты «Урала» разобрали команду и действовали по требованиям тренера. Маслов вышел на разминку, как будто он — чемпион мира, хотя надо дать ему чем-то по голове. Когда человек так делает, то он обязательно привезет. И что дальше случилось? В первом голе он не создал офсайд, опустился вниз", — сказал Быстров «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. Лидирующий «Зенит» благодаря поражению красно-белых и своей победе над «Пари НН» (3:0) оторвался на 8 очков.

Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
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Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
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Ахмат – Локомотив
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ЦСКА – Кр. Советов
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