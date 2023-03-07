Быстров о «Спартаке» в матче с «Уралом»: «Где-то час играли непонятно во что»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал игру красно-белых в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

«Спартак» где-то час играл непонятно во что. Вопрос к Абаскалю по составу. Промес не готов, играл на чистых мячах, не обострял. Плюс Дуарте провел не лучший свой матч. Это уже две ошибки тренера с составом. Почему Зиньковского выпускают на 75 минуте, а не на 60-65 минуте? Мяч шел медленно. Какие бы ни были у «Зенита» бразильцы, но у них мяч шел быстро. «Нижний Новгород» за двадцать минут устал, тем более, гол пропустили, хотя они хотели играть на контратаках.

«Урал» был лучше готов к игре, прессинговал, не давал «Спартаку» разворачиваться. Футболисты «Урала» разобрали команду и действовали по требованиям тренера. Маслов вышел на разминку, как будто он — чемпион мира, хотя надо дать ему чем-то по голове. Когда человек так делает, то он обязательно привезет. И что дальше случилось? В первом голе он не создал офсайд, опустился вниз", — сказал Быстров «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. Лидирующий «Зенит» благодаря поражению красно-белых и своей победе над «Пари НН» (3:0) оторвался на 8 очков.