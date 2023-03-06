Быстров об ошибке Мешкова в матче «Спартак» — «Урал»: «У него не было намерения убить красно-белых»
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в эфире «СЭ» оценил эпизод с отмененным голом нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).
Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.
«У Мешкова был юбилей — двухсотый матч. Ему не нужен был шум вокруг матча. Должно было быть четкое судейство. Но сначала Гончаренко вмешался, «Урал» был не согласен с решениями. Все потанцевали на костях Мешкова, хотя это не совсем правильно. Человек ошибся, не было намерения убить «Спартак». Это человеческий фактор, потому что до этого Иванова отстранили в Кубке России. Судья лучше в какой-то момент свистнет, перестрахуется.
Если разбирать отмененный гол, то Мешков видел этот эпизод из-за игрока, хотя был метрах в пяти от штрафной. Он видел, что вратарь играет в мяч, делает сальто с переворотом и падает. И судья видит игрока в красной форме, которой боролся с вратарем. Он машинально свистит. Потом видит игрока «Урала» в черной форме, а в это время Соболев забивает гол. Судья на ВАР ничего не слышит, он смотрит трансляцию так же, как обычный зритель. Просто у него есть маленький экран справа или слева, и он может быстро запросить повтор с камеры. Зачем ВАР включился в эпизод? Он автоматически включился, он видит контакт игроков в штрафной площади», — сказал Быстров «СЭ».
Решение Мешкова не засчитать гол Соболева на 86-й минуте вызвало споры. При этом «Спартак» заявил, что не собирается обращаться в ЭСК РФС. В клубе считают ошибку Мешкова очевидной и рассчитывают, что в экспертной комиссии признают решение арбитра неверным без заявления от красно-белых.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3