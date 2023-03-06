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Судейство

6 марта, 23:55

Быстров об ошибке Мешкова в матче «Спартак» — «Урал»: «У него не было намерения убить красно-белых»

Константин Белов
Корреспондент
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Виталий Мешков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в эфире «СЭ» оценил эпизод с отмененным голом нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.

«У Мешкова был юбилей — двухсотый матч. Ему не нужен был шум вокруг матча. Должно было быть четкое судейство. Но сначала Гончаренко вмешался, «Урал» был не согласен с решениями. Все потанцевали на костях Мешкова, хотя это не совсем правильно. Человек ошибся, не было намерения убить «Спартак». Это человеческий фактор, потому что до этого Иванова отстранили в Кубке России. Судья лучше в какой-то момент свистнет, перестрахуется.
Если разбирать отмененный гол, то Мешков видел этот эпизод из-за игрока, хотя был метрах в пяти от штрафной. Он видел, что вратарь играет в мяч, делает сальто с переворотом и падает. И судья видит игрока в красной форме, которой боролся с вратарем. Он машинально свистит. Потом видит игрока «Урала» в черной форме, а в это время Соболев забивает гол. Судья на ВАР ничего не слышит, он смотрит трансляцию так же, как обычный зритель. Просто у него есть маленький экран справа или слева, и он может быстро запросить повтор с камеры. Зачем ВАР включился в эпизод? Он автоматически включился, он видит контакт игроков в штрафной площади», — сказал Быстров «СЭ».

Решение Мешкова не засчитать гол Соболева на 86-й минуте вызвало споры. При этом «Спартак» заявил, что не собирается обращаться в ЭСК РФС. В клубе считают ошибку Мешкова очевидной и рассчитывают, что в экспертной комиссии признают решение арбитра неверным без заявления от красно-белых.

Виталий Мешков. Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола

Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виталий Мешков
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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
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