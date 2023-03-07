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Сегодня, 01:17

Быстров: «Абаскаль ставит всех. У него нет игроков, которых он тянул за уши»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением об игре легионеров «Спартака».

— Дуарте не сильнее Чернова. Если вы берете легионера, то он должен на голову сильнее. У защитника «Зенита» Ренана все в порядке с ведение мяча, он видит поляну, хорошо контролирует мяч, не боится. Что мешаем другим клуба относиться к трансферам также бережно? Не надо брать трех инвалидов, возьмите лучше одного качественного иностранца, который поможет команде. Брать трех игроков и надеясь, что один выстрелить — это неправильно. Это разлагает коллектив. Иностранец может играть плохо, а получает все равно больше денег. Абаскаль ставит всех. У него нет игроков, которых он тянул за ухи. Почему на поле с первых минут вышел Николсон? Потому Соболоев не в форме.

— Но Соболев в плохой форме выходит и забивает. Какие к нему вопросы?

— У меня вопросы бы все равно остались бы. Можно сказать, что у нападающего задача забивать. Но в основу-то он не попадет все равно.

— Шамар был в супер форме?

— Он физически был лучше готов. Просто игра «Спартака» была не лучшая. Николсон искал возможности, не прятался за спинами, борол со всеми. Соболев физически не готов. Мелешин хорошо отыграл в Кубке России. Почему тогда не он вышел? Где гарантия, что он бы вышел и не забил. Ее нет, это тренер должен угадать. У Абаскаля три нападающих, Бальде пока спишем, плюс фланги разнообразные. Почему он не реагировал? Игра ведь не складывалась, «Урал» лучше выглядел, — сказал Быстров «СЭ».

«Спартак» 4 марта в матче 18-го тура РПЛ сыграл вничью с «Уралом» (2:2). На данный момент московский клуб с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Владимир Быстров
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
0
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Быстров о «Спартаке» в матче с «Уралом»: «Где-то час играли непонятно во что»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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