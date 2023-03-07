Быстров: «Абаскаль ставит всех. У него нет игроков, которых он тянул за уши»
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением об игре легионеров «Спартака».
— Дуарте не сильнее Чернова. Если вы берете легионера, то он должен на голову сильнее. У защитника «Зенита» Ренана все в порядке с ведение мяча, он видит поляну, хорошо контролирует мяч, не боится. Что мешаем другим клуба относиться к трансферам также бережно? Не надо брать трех инвалидов, возьмите лучше одного качественного иностранца, который поможет команде. Брать трех игроков и надеясь, что один выстрелить — это неправильно. Это разлагает коллектив. Иностранец может играть плохо, а получает все равно больше денег. Абаскаль ставит всех. У него нет игроков, которых он тянул за ухи. Почему на поле с первых минут вышел Николсон? Потому Соболоев не в форме.
— Но Соболев в плохой форме выходит и забивает. Какие к нему вопросы?
— У меня вопросы бы все равно остались бы. Можно сказать, что у нападающего задача забивать. Но в основу-то он не попадет все равно.
— Шамар был в супер форме?
— Он физически был лучше готов. Просто игра «Спартака» была не лучшая. Николсон искал возможности, не прятался за спинами, борол со всеми. Соболев физически не готов. Мелешин хорошо отыграл в Кубке России. Почему тогда не он вышел? Где гарантия, что он бы вышел и не забил. Ее нет, это тренер должен угадать. У Абаскаля три нападающих, Бальде пока спишем, плюс фланги разнообразные. Почему он не реагировал? Игра ведь не складывалась, «Урал» лучше выглядел, — сказал Быстров «СЭ».
«Спартак» 4 марта в матче 18-го тура РПЛ сыграл вничью с «Уралом» (2:2). На данный момент московский клуб с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3