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Быстров оценил выход лишь одного россиянина в стартовом составе «Зенита» против «Спартака»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил выход лишь одного россиянина — вратаря Дениса Адамова — в стартовом составе «Зенита» против «Спартака» (2:2) в пятом туре РПЛ.

— Адамов по факту был единственным россиянином в стартовом составе «Зенита». Две другие лимитные позиции заняли казахстанец Алип и бразилец Дуглас Сантос.

— Поэтому и говорю, что не хочется смотреть на такую команду. Семак делает выбор — на мой взгляд, неправильный. Но он тренер, он принимает решения и отвечает за результат. Мы можем только обсуждать.

— Один россиянин в составе «Зенита» — это позор? Тем более по сравнению с вашим поколением, когда в клубе играло множество своих воспитанников.

— Это вектор развития клуба, и мне не нравится за таким «Зенитом» даже наблюдать. Лучше буду смотреть игру «Балтики», которая бьется своими пацанами, нежели видеть бразильцев, гуляющих по полю пешком.

— Ваш друг Андрей Аршавин занимается молодежным футболом в «Зените». Он лучше кого-либо, на себе знает, что такое доверие молодым. Но в первой команде ничего не происходит.

— Это, повторяю, вектор развития клуба. От Семака постоянно требуют чемпионства. Но, на мой взгляд, при этом он мог бы подпускать молодых. Футболисты, которые уходят из «Зенита», играют в других клубах — причем тоже серьезных. Взять Козлова в «Краснодаре», который выходит на замену в каждом матче. В Питере они не выдерживают конкуренцию с теми же бразильцами, и Семаку нужно делать выбор — либо пробовать кого-то, либо держать костяк, который, в принципе, принес ему шесть чемпионских титулов.

Владимир Быстров о&nbsp;ничьей &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;5 туре РПЛ, Семаке и&nbsp;Станковиче.«Не будь «Зенит» родным клубом, я бы его матчи сейчас не смотрел. А Станковича надо менять на Спаллетти». Острое интервью Быстрова

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
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Никита Кривцов

Краснодар

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П
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Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
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Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
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