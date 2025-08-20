Быстров оценил выход лишь одного россиянина в стартовом составе «Зенита» против «Спартака»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил выход лишь одного россиянина — вратаря Дениса Адамова — в стартовом составе «Зенита» против «Спартака» (2:2) в пятом туре РПЛ.

— Адамов по факту был единственным россиянином в стартовом составе «Зенита». Две другие лимитные позиции заняли казахстанец Алип и бразилец Дуглас Сантос.

— Поэтому и говорю, что не хочется смотреть на такую команду. Семак делает выбор — на мой взгляд, неправильный. Но он тренер, он принимает решения и отвечает за результат. Мы можем только обсуждать.

— Один россиянин в составе «Зенита» — это позор? Тем более по сравнению с вашим поколением, когда в клубе играло множество своих воспитанников.

— Это вектор развития клуба, и мне не нравится за таким «Зенитом» даже наблюдать. Лучше буду смотреть игру «Балтики», которая бьется своими пацанами, нежели видеть бразильцев, гуляющих по полю пешком.

— Ваш друг Андрей Аршавин занимается молодежным футболом в «Зените». Он лучше кого-либо, на себе знает, что такое доверие молодым. Но в первой команде ничего не происходит.

— Это, повторяю, вектор развития клуба. От Семака постоянно требуют чемпионства. Но, на мой взгляд, при этом он мог бы подпускать молодых. Футболисты, которые уходят из «Зенита», играют в других клубах — причем тоже серьезных. Взять Козлова в «Краснодаре», который выходит на замену в каждом матче. В Питере они не выдерживают конкуренцию с теми же бразильцами, и Семаку нужно делать выбор — либо пробовать кого-то, либо держать костяк, который, в принципе, принес ему шесть чемпионских титулов.