Источник: полузащитник «Динамо» Бабаев продолжит карьеру в «Спартаке»

Полузащитник Ульви Бабаев перейдет из московского «Динамо» в «Спартак», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, 21-летний футболист подпишет контракт с красно-белыми до 2030 года. Игрок пройдет медобследование в «Спартаке» в ближайшие дни. Отмечается, что трансфер хавбека состоится либо этой зимой, либо в конце сезона, когда он станет свободным агентом.

В этом сезоне на счету Бабаева 15 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 750 тысяч евро.