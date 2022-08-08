Быстров и Аршавин об отставке Юрана из «Химок»: «Опять какие-то подковерные игры»

Бывшие футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Владимир Быстров в эфире программы «Все на матч» отреагировали на новость о том, что главный тренер «Химок» Сергей Юран может быть уволен со своего поста.

Быстров: По каким-то нелепым причинам клуб меняет тренера. Опять какие-то подковерные игры.

Аршавин: Юрана один раз уже странным образом убирали. Не дай бог, если это случится второй раз.

Быстров: Честно говоря, это бред.

По информации «СЭ», Сергей Юран является кандидатом на пост главного тренера «Урала».