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8 августа, 23:57

Быстров и Аршавин об отставке Юрана из «Химок»: «Опять какие-то подковерные игры»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывшие футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Владимир Быстров в эфире программы «Все на матч» отреагировали на новость о том, что главный тренер «Химок» Сергей Юран может быть уволен со своего поста.

Быстров: По каким-то нелепым причинам клуб меняет тренера. Опять какие-то подковерные игры.

Аршавин: Юрана один раз уже странным образом убирали. Не дай бог, если это случится второй раз.

Быстров: Честно говоря, это бред.

По информации «СЭ», Сергей Юран является кандидатом на пост главного тренера «Урала».

Андрей Аршавин
Владимир Быстров
Сергей Юран
ФК Химки
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