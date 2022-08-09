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Сегодня, 04:40

Альшин считает, что «Факел» адаптировался к премьер-лиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин считает, что «Факел» уже адаптировался к премьер-лиге.

— Да, наверное, мы адаптировались, — цитируют «Известия» Альшина. — И это видно по команде, по футболистам. Эпизодами мы хорошо выглядим, но иногда проседаем, как в матче с ЦСКА. Может быть, погода на это повлияла. А так видим, что в РПЛ можно играть со всеми.

— Три года назад с «Тамбовом» у вас уже был успешный опыт решения задачи выхода в РПЛ, но поиграть в премьер-лиге вам шанса не дали.

— Тренер посчитал, что я не нужен команде. Тогда ее возглавлял Александр Григорян. Он сказал, что ему нужны чуть другие футболисты, которые будут играть в другой футбол. Я не подходил под его видение игры. Григорян мне честно сказал об этом, и всё.

После четырех туров воронежская команда идет на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 2 очка в 4 матчах.

Источник: https://iz.ru/1376490/aleksei-fomin/v-spartake-shansov-probitsia-ne-bylo-i-ia-poshel-drugim-putem
Ильнур Альшин
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
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 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
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8
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