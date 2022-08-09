Альшин считает, что «Факел» адаптировался к премьер-лиге

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин считает, что «Факел» уже адаптировался к премьер-лиге.

— Да, наверное, мы адаптировались, — цитируют «Известия» Альшина. — И это видно по команде, по футболистам. Эпизодами мы хорошо выглядим, но иногда проседаем, как в матче с ЦСКА. Может быть, погода на это повлияла. А так видим, что в РПЛ можно играть со всеми.

— Три года назад с «Тамбовом» у вас уже был успешный опыт решения задачи выхода в РПЛ, но поиграть в премьер-лиге вам шанса не дали.

— Тренер посчитал, что я не нужен команде. Тогда ее возглавлял Александр Григорян. Он сказал, что ему нужны чуть другие футболисты, которые будут играть в другой футбол. Я не подходил под его видение игры. Григорян мне честно сказал об этом, и всё.

После четырех туров воронежская команда идет на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 2 очка в 4 матчах.