Источник: Юрана в «Химках» заменит тренер сборной России Писарев

Тренер сборной России Николай Писарев в ближайшее время может возглавить «Химки». Подмосковный клуб уже согласовал его назначение на пост главного тренера, утверждает «Чемпионат».

Ранее, 8 августа, «РБ Спорт» сообщил, что «Химки» могут в ближайшее время расторгнуть контракт с нынешним главным тренером команды Сергеем Юраном.

По информации «СЭ», Юран является кандидатом на пост главного тренера «Урала», который, в свою очередь, в понедельник объявил об отставке Игоря Шалимова.

«Урал» после четырех туров не набрал очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» идут седьмыми — семь очков.

Напомним, ранее Писарев тренировал сборную России по пляжному футболу, потому он работал с молодежной сборной России.

26 июля 2021 года вошел в тренерский штаб сборной России, который возглавил Валерий Карпин.