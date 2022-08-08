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8 августа, 23:35

Источник: Юрана в «Химках» заменит тренер сборной России Писарев

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Николай Писарев.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Тренер сборной России Николай Писарев в ближайшее время может возглавить «Химки». Подмосковный клуб уже согласовал его назначение на пост главного тренера, утверждает «Чемпионат».

Ранее, 8 августа, «РБ Спорт» сообщил, что «Химки» могут в ближайшее время расторгнуть контракт с нынешним главным тренером команды Сергеем Юраном.

По информации «СЭ», Юран является кандидатом на пост главного тренера «Урала», который, в свою очередь, в понедельник объявил об отставке Игоря Шалимова.

«Урал» после четырех туров не набрал очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» идут седьмыми — семь очков.

Напомним, ранее Писарев тренировал сборную России по пляжному футболу, потому он работал с молодежной сборной России.

26 июля 2021 года вошел в тренерский штаб сборной России, который возглавил Валерий Карпин.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4780567-himki-soglasovali-s-nikolaevym-pisarevym-naznachenie-na-post-glavnogo-trenera.html
Николай Писарев
Сергей Юран
Сборная России по футболу
ФК Химки
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Николай Комличенко

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Ростов

 4
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П
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Ростов

 3
Никита Кривцов

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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

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И К Ж
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Локомотив

 3 1 0
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