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«Было сложно, но со всеми можно играть». Маслов — о матче против Дзюбы

10:00
3 октября. Москва. «Спартак» — «Зенит» — 1:1. Павел Маслов против Артема Дзюбы (в центре). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
3 октября. Москва. «Спартак» — «Зенит» — 1:1. Павел Маслов против Артема Дзюбы (в центре). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Павел Маслов после матча 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Зенита» (1:1) оценил игру против Артема Дзюбы, а также рассказал о своих ощущениях во время важной игры.

3&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Защитник хозяев Павел Маслов и&nbsp;нападающий гостей Малком.«Спартаку» необходимо усиление. Бороться с «Зенитом» можно и нужно. Алланазаров — о ключевом матче осени в РПЛ

— Согласны с мнением, что вы лично провели свой лучший матч в этом сезоне?

— Возможно. Но я не оцениваю свою игру — этом пусть занимаются другие.

— Сложно было справляться с габаритными форвардами «Зенита» Дзюбой, Ерохиным?

— Тяжело их оценивать. Да, они футболисты хорошего уровня, и было довольно сложно. Но, в принципе, со всеми можно играть.

— На предматчевой пресс-конференции Тедеско выглядел очень грустным. Что случилось, может, он на установке что-то говорил?

— Что было на установке, думаю, пусть там и останется.

— После пропущенного гола была уверенность, что «Спартак» должен забивать и сравнивать счет?

— Конечно. Мы до конца верили в это. Вообще не было сомнений, что мы можем добиться положительного результата — как минимум, ничьей.

— Когда свои моменты запороли Ларссон и Понсе, обидно не было?

— Конечно, было из-за того, что ребята упустили хорошие возможности забить. Но они в принципе молодцы — моменты ведь надо создать, а реализовать их не так легко. Считаю, мы постепенно шли и пришли к закономерному результату.

— Треть сезона позади, «Спартак» делит лидерство с «Зенитом». Можно уже говорить о том, что команда реально будет до конца бороться за чемпионство?

— Считаю, говорить об этом сейчас нет смысла. Посмотрим в конце сезона.

— Почему вы сегодня едете домой не на самокате?

— Потому что он сломался (смеется). (Артем Калинин)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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