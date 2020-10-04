«Было сложно, но со всеми можно играть». Маслов — о матче против Дзюбы
Защитник «Спартака» Павел Маслов после матча 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Зенита» (1:1) оценил игру против Артема Дзюбы, а также рассказал о своих ощущениях во время важной игры.
— Согласны с мнением, что вы лично провели свой лучший матч в этом сезоне?
— Возможно. Но я не оцениваю свою игру — этом пусть занимаются другие.
— Сложно было справляться с габаритными форвардами «Зенита» Дзюбой, Ерохиным?
— Тяжело их оценивать. Да, они футболисты хорошего уровня, и было довольно сложно. Но, в принципе, со всеми можно играть.
— На предматчевой пресс-конференции Тедеско выглядел очень грустным. Что случилось, может, он на установке что-то говорил?
— Что было на установке, думаю, пусть там и останется.
— После пропущенного гола была уверенность, что «Спартак» должен забивать и сравнивать счет?
— Конечно. Мы до конца верили в это. Вообще не было сомнений, что мы можем добиться положительного результата — как минимум, ничьей.
— Когда свои моменты запороли Ларссон и Понсе, обидно не было?
— Конечно, было из-за того, что ребята упустили хорошие возможности забить. Но они в принципе молодцы — моменты ведь надо создать, а реализовать их не так легко. Считаю, мы постепенно шли и пришли к закономерному результату.
— Треть сезона позади, «Спартак» делит лидерство с «Зенитом». Можно уже говорить о том, что команда реально будет до конца бороться за чемпионство?
— Считаю, говорить об этом сейчас нет смысла. Посмотрим в конце сезона.
— Почему вы сегодня едете домой не на самокате?
— Потому что он сломался (смеется). (Артем Калинин)