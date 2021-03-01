Бушманов: «Футболисты «Спартака» не понимают, как играть в атаке»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился впечатлениями от матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России с «Рубином», в котором красно-белые уступили со счетом 0:2.

— Конечно, я ожидал большего от команды. В первом тайме была равная игра и практически без моментов. Удаление, которое случилось в конце тайма, повлияло на исход матча, — сказал Бушманов в интервью «Советскому спорту».

— Но удаления было два — судья уравнял составы, и это не помогло «Спартаку».

— Второе удаление было уже при счете 0:1. «Спартак» пытался сравнять счет, создавал моменты, но забить не удалось. А в концовке пропустили второй гол.

— Команда не забивает четыре матча подряд, при том, что играет в атакующий футбол. Такая статистика не пугает?

— Каждую игру надо рассматривать отдельно. Впервом тайме соперники играли осторожно. Никто вперед особо не бежал. Старались в большей степени не пропустить. Это удавалось. Но про атакующий футбол в первом тайме говорить сложно.

— Как считаете, это правильная тактика для «Спартака»?

— Сложно сказать. Возможно, была какая-то нервозность. Первый матч после перерыва, плюс на кубок проиграли. Это могло повлиять, но играли осторожно. Плюс смена схемы. Второй матч «Спартак» начинает в четыре защитника. Мне кажется, футболисты пока не очень понимают, как играть, особенно в атаке.

— От Промеса ожидали большего?

— Нет. Не ожидал феерии. Это игрок высокого уровня, тут нет сомнений. Но говорить о том, что приехал Промес, и сейчас обыграет все команды в одиночку и сделает «Спартак» в этом сезоне чемпионом — неправильно. Это, конечно, хорошее усиление, но важна более качественная командная игра.

— Вообще от старта «Спартака» после паузы какие впечатления? Чего не хватает команде?

— Пока не видно, за счет чего «Спартак» хочет атаковать и забивать.

— Есть мнение, что Тедеско потерял мотивацию из-за того, что уходит. Видите в этом проблему?

— Вполне может быть такое. Судя по первым двум матчам, эта ситуация может влиять на команду.