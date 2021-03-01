Георге Хаджи отклонил предложение из России

Румынский тренер Георге Хаджи отклонил предложение российского клуба, сообщает 1 марта в своем Twitter румынский журналист Эмануэль Рошу.

Hagi turned down 3 managerial offers in the past few months: one from Turkey, one from Russia and CSKA Sofia. — Emanuel Ro?u (@Emishor) March 1, 2021

По его информации, специалист отклонил три предложения о тренерской работе за последние месяцы. Одно из них было из России, одно — из Румынии. Также ему предлагали возглавить софийский ЦСКА.

Последним местом работы 56-летнего Хаджи был «Вииторул». Ранее он также тренировал сборную Румынии, «Бурсаспор», «Галатасарай», «Политехнику» и «Стяуа». В качестве тренера он стал чемпионом Румынии и обладателем Кубка страны, а также победителем Кубка Турции.