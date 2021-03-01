Президент федерации футбола Мордовии Александр Егоров подаст заявление об отставке

Президент федерации футбола Мордовии Александр Егоров подает заявление об отставке, утверждает 1 марта «Столица С».

К такому решению его подтолкнуло высказывание мэра Саранска Петра Тултаева. Накануне в ходе соревнований по ледовому спидвею градоначальник заявил, что лучше тратить деньги на спидвей, а не на футбол.

По словам Тултаева, футбол — слишком дорогая для региона дисциплина. И республике лучше делать ставку на развитие других видов, в частности мотогонок на льду.