Президент федерации футбола Мордовии Александр Егоров подаст заявление об отставке
16:40
Президент федерации футбола Мордовии Александр Егоров подает заявление об отставке, утверждает 1 марта «Столица С».
К такому решению его подтолкнуло высказывание мэра Саранска Петра Тултаева. Накануне в ходе соревнований по ледовому спидвею градоначальник заявил, что лучше тратить деньги на спидвей, а не на футбол.
По словам Тултаева, футбол — слишком дорогая для региона дисциплина. И республике лучше делать ставку на развитие других видов, в частности мотогонок на льду.
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