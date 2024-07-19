Бурлак: «Для «Локомотива» попадание в топ-5 будет хорошим результатом»
Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак поделился ожиданиями от выступления красно-зеленых в новом сезоне РПЛ.
— «Локомотиву» сто процентов будет сложно. Ушло как минимум два ключевых игрока — это Глушенков и Миранчук, еще команду покинули игроки ротации — Жемалетдинов, Магкеев и Гилерме. Понятно, что Маринато приносил большую пользу в раздевалке, мало кто проводит так много времени в одном клубе. Для коллектива он всегда был очень важным человеком.
Взяли Воробьева и Тимофеева, но все равно команде придется тяжело. Теперь «Локомотив» будет играть в три защитника, плясать от обороны, потому что в атакующем плане ослаб. Думаю, проблем будет прилично. Попадание в топ-5 будет отличным результатом, — сказал Бурлак Metaratings.
«Локомотив» в 1-м туре РПЛ в матче открытия сезона-2024/25 сыграет в Москве против «Акрона». Встреча состоится в субботу, 20 июля, и начнется в 15:00 мск.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -