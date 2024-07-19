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Сегодня, 21:05

Бурлак: «Для «Локомотива» попадание в топ-5 будет хорошим результатом»

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Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак поделился ожиданиями от выступления красно-зеленых в новом сезоне РПЛ.

— «Локомотиву» сто процентов будет сложно. Ушло как минимум два ключевых игрока — это Глушенков и Миранчук, еще команду покинули игроки ротации — Жемалетдинов, Магкеев и Гилерме. Понятно, что Маринато приносил большую пользу в раздевалке, мало кто проводит так много времени в одном клубе. Для коллектива он всегда был очень важным человеком.

Взяли Воробьева и Тимофеева, но все равно команде придется тяжело. Теперь «Локомотив» будет играть в три защитника, плясать от обороны, потому что в атакующем плане ослаб. Думаю, проблем будет прилично. Попадание в топ-5 будет отличным результатом, — сказал Бурлак Metaratings.

«Локомотив» в 1-м туре РПЛ в матче открытия сезона-2024/25 сыграет в Москве против «Акрона». Встреча состоится в субботу, 20 июля, и начнется в 15:00 мск.

Источник: Metaratings.ru
Тарас Бурлак
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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Динамо – Факел
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