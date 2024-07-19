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Черногорский тренер Петрович: «Сербские игроки «Рубина» вряд ли простили Даку за оскорбления на Евро-2024»

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Известный черногорский тренер Желько Петрович заявил, что сербские игроки «Рубина» вряд ли простили Мирлинда Даку за оскорбления в адрес их нации на Евро-2024.

«Я не понимаю современных игроков, никогда бы так не поступил. Я играл в Югославии в самые сложные времена для страны. Я перешел из Черногории в загребское «Динамо», многие меня за это критиковали. Но ты спортсмен и должен показывать себя на поле с мячом, а не за его пределами. Современные футболисты не обучены говорить о таких вещах и ведут себя как дураки. Даку не знает, что происходило в те годы, а сейчас что-то кричит. Такая глупость! Ты не спортсмен, если делаешь такие вещи. Я работал во многих странах, в каждой свои обычаи, но нигде у меня не было проблем. Твоя задача — играть в футбол и быть корректным, а не творить всякую дурь.

Простят ли сербские игроки «Рубина» Даку? Сомневаюсь. Но они вместе играют за «Рубин» и должны делать так, как лучше для клуба. Но отношения после такого уже не будут прежними. А если бы сербы так поступили? Каково было бы Даку? — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

После матча Евро-2024 между Хорватией и Албанией (2:2) игрок «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку кричал в мегафон оскорбительные слова в адрес сербов, за что был дисквалифицирован и больше не сыграл на турнире.

Источник: РБ Спорт
Евро-2024
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
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