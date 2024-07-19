Черногорский тренер Петрович: «Сербские игроки «Рубина» вряд ли простили Даку за оскорбления на Евро-2024»
Известный черногорский тренер Желько Петрович заявил, что сербские игроки «Рубина» вряд ли простили Мирлинда Даку за оскорбления в адрес их нации на Евро-2024.
«Я не понимаю современных игроков, никогда бы так не поступил. Я играл в Югославии в самые сложные времена для страны. Я перешел из Черногории в загребское «Динамо», многие меня за это критиковали. Но ты спортсмен и должен показывать себя на поле с мячом, а не за его пределами. Современные футболисты не обучены говорить о таких вещах и ведут себя как дураки. Даку не знает, что происходило в те годы, а сейчас что-то кричит. Такая глупость! Ты не спортсмен, если делаешь такие вещи. Я работал во многих странах, в каждой свои обычаи, но нигде у меня не было проблем. Твоя задача — играть в футбол и быть корректным, а не творить всякую дурь.
Простят ли сербские игроки «Рубина» Даку? Сомневаюсь. Но они вместе играют за «Рубин» и должны делать так, как лучше для клуба. Но отношения после такого уже не будут прежними. А если бы сербы так поступили? Каково было бы Даку? — приводит слова Петровича «РБ Спорт».
После матча Евро-2024 между Хорватией и Албанией (2:2) игрок «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку кричал в мегафон оскорбительные слова в адрес сербов, за что был дисквалифицирован и больше не сыграл на турнире.
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1
|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
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|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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