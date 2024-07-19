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Сегодня, 21:13

Непомнящий назвал клубы, которые составят конкуренцию «Зениту» в сезоне РПЛ-2024/25

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что три клуба составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в сезоне РПЛ-2024/25.

«Несмотря на все приобретения «Зенита», нужно, чтобы еще все новые футболисты вписались в команду. С этим все точно будет не так просто. «Динамо», «Краснодар» и «Спартак» способны оказать сопротивление петербуржцам в борьбе за чемпионство. Я с большим интересом и удовольствием буду наблюдать за выступлениями «Динамо» в новом сезоне РПЛ», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

Матчи сезон РПЛ-2024/25 стартуют 20 июля.

Источник: Legalbet
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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