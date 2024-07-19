Непомнящий назвал клубы, которые составят конкуренцию «Зениту» в сезоне РПЛ-2024/25
Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что три клуба составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в сезоне РПЛ-2024/25.
«Несмотря на все приобретения «Зенита», нужно, чтобы еще все новые футболисты вписались в команду. С этим все точно будет не так просто. «Динамо», «Краснодар» и «Спартак» способны оказать сопротивление петербуржцам в борьбе за чемпионство. Я с большим интересом и удовольствием буду наблюдать за выступлениями «Динамо» в новом сезоне РПЛ», — приводит слова Непомнящего Legalbet.
Матчи сезон РПЛ-2024/25 стартуют 20 июля.
Источник: Legalbet
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|И
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|П
|+/-
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1
|Зенит
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|0
|0
|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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