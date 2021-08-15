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Хван Ин Бом — о вылете «Рубина» из еврокубков: «Я был самым грустным человеком на планете»

23:20
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Полузащитник клуба «Рубин» Хван Ин Бом после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) отметил, что очень расстроился из-за вылета команды из Лиги конференций.

«Рубин» по сумме двух матчей проиграл польскому «Ракуву».

«Результат расстроил: у нас было много моментов, чтобы выиграть. В прошлом сезоне мы попали в четверку, — отметил Хван Ин Бом. - А в этом сезоне можем побороться за что-то большее.

Всегда приятно забивать. Но для меня более важно — это команда, быть полезным на поле. Жаль, что мой гол не принес команде победу. Забивать приятно, но именно когда команда побеждает.

Команде нужен отдых: за две недели мы провели 4-5 игр и это было тяжело. Вся команда хотела выйти в групповой этап Лиги конференций, и все расстроены. Вылет из еврокубков стал большим разочарованием для нас. Я был самым грустным человеком на планете. Еврокубки были моей мечтой.

Но нам нельзя сдаваться, нужно принимать удар, делать выводы. Мы должны с хорошей стороны показывать себя в чемпионате и Кубке — там «Рубин» должен выступить лучше, чем в прошлом году. В этом сезоне наша команда должна улучшить результат прошлого сезона — у «Рубина» есть все для этого".

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