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Сегодня, 20:06

Булыкин высказался о премиальных в пять миллионов рублей для «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист Дмитрий Булыкин.
Дмитрий Булыкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин заявил, что премиальные в пять миллионов рублей — это много.

«В любом клубе можно срезать бюджет в два раза и практически ничего не поменяется. Но у «Зенита» такой бюджет, что если срезать его в два раза, все равно будет очень много. У них есть хорошие спонсоры и поэтому они ни о чем не думают и явно уменьшать бюджет не хотят. Пять миллионов это много? За один матч это, конечно, много. Но, возможно, наложило отпечаток то, что это был чемпионский матч. Однако я помню в «Аяксе» за чемпионство премиальные были намного больше — в десять раз. В то же время за игру там бонусы были меньше. Руководители говорили — смысл платить вам большие премиальные, если в конце вы не выиграете чемпионат или не выходите в Лигу чемпионов. Та же система распространялась и на Кубок страны», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Зенит» за четыре тура до конца сезона гарантировал себе победу в чемпионате России, обыграв в матче 26-го тура РПЛ московский «Спартак» со счетом 3:2. Подопечные Семака набрали 64 очка и стали недосягаемыми для преследователей. У московского ЦСКА, занимающего второе место в турнирной таблице, 51 очко.

Для «Зенита» победа в чемпионате страны стала пятой подряд и десятой в истории, благодаря чему клуб получил вторую звезду на своей эмблеме.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-5-mln-igrokam-zenita-v-ayakse-premial-ny-e-za-chempionstvo-by-li-v-10-raz-bol-she/
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
5
6
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

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