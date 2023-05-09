Гаджиев рассказал, как гегемония «Зенита» влияет на чемпионат России

Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал, как гегемония «Зенита» влияет на чемпионат России.

«Гегемония «Зенита» хорошо сказывается на РПЛ, потому что в чемпионате есть лидер. Плохо, что у него нет достойных соперников. Конкуренты появятся в том случае, когда все будет правильно выстроено в клубах. Единственная команда, кроме «Зенита», которая максимально использует свой ресурс, — это «Ростов». Клубы РПЛ уступают «Зениту» в организационных вопросах. Такого большого разрыва от команд не должно быть. Другие команды не настолько слабее «Зенита», чтобы отрыв за 4 тура до конца составлял 14 очков», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента в июле 2022 года по истечение контракта со «Спартаком». За петербургскую команду хавбек провел 26 матчей, забил 3 гола и отметился 2 результативными передачами.

Соглашение Бакаева с «Зенитом» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,7 миллиона евро.