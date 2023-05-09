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Игнатьев отреагировал на информацию о возможном переходе в «Хапоэль»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев отреагировал на информацию о возможном переходе в «Хапоэль» Беэр-Шева, за который в этом сезоне играет бывший партнер форварда по «Краснодару» Магомед-Шапи Сулейманов.

«Не знаю, откуда издания берут такую информацию. Мы до этой стадии даже не доходили, честно говоря. Про зарплату речи не было. Идут ли переговоры с «Хапоэлем»? Это надо у агентов спрашивать, не у меня», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Иван Игнатьев провел за железнодорожников 24 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Действующий контракт нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца июня текущего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

После 26 туров РПЛ «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ivan-ignat-ev-moi-predstaviteli-trebuyut-bol-shuyu-zarplatu-u-hapoe-lya-my-do-e-toj-stadii-dazhe-ne-dohodili/
Иван Игнатьев
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ФК Локомотив (Москва)
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3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
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 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
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 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
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