Игнатьев отреагировал на информацию о возможном переходе в «Хапоэль»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев отреагировал на информацию о возможном переходе в «Хапоэль» Беэр-Шева, за который в этом сезоне играет бывший партнер форварда по «Краснодару» Магомед-Шапи Сулейманов.

«Не знаю, откуда издания берут такую информацию. Мы до этой стадии даже не доходили, честно говоря. Про зарплату речи не было. Идут ли переговоры с «Хапоэлем»? Это надо у агентов спрашивать, не у меня», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Иван Игнатьев провел за железнодорожников 24 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Действующий контракт нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца июня текущего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

После 26 туров РПЛ «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.