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Гуренко: «ЦСКА должен понять, почему у Гуарирапы не получилось»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал информацию о том, что ЦСКА может прервать аренду нападающего Сауля Гуарирапы и вернуть игрока в «Сочи».

«Логично. Зачем в такой ситуации держать футболиста, платить деньги. Взяли — не получилось, можно отправить назад. Не он первый, не он последний. Все-таки в «Сочи» были другие задачи и требования, чем в ЦСКА. Возможно, у него было больше пространства, а на армейцев серьезнее настраиваются. У нападающих такое бывает. Это защитник отбирает мячи в одной команде, значит, будет отбирать и в другой. ЦСКА должен понять, почему у Гуарирапы не получилось.

Непросто ответить, не уровень ли Гарирапа ЦСКА. Бывали уже случаи, когда у нас у футболиста не шло, а потом получалось в Европе. Не может быть, что в «Сочи» ему просто везло, так в футболе не бывает. Он же в «Сочи» попал по каким-то качествам. Это же не лыжник с «Красной поляны», которого взяли поиграть в футбол. Нападающие — зависимые от партнеров игроки. Бывает, что не пошло», — цитирует Legalbet Гуренко.

22-летний венесуэлец перешел в ЦСКА на правах аренды летом 2024 года. Он провел за команду 15 матчей и не отличился результативными действиями.

Источник: Legalbet
Сергей Гуренко
Футбол
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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