Гуренко: «ЦСКА должен понять, почему у Гуарирапы не получилось»

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал информацию о том, что ЦСКА может прервать аренду нападающего Сауля Гуарирапы и вернуть игрока в «Сочи».

«Логично. Зачем в такой ситуации держать футболиста, платить деньги. Взяли — не получилось, можно отправить назад. Не он первый, не он последний. Все-таки в «Сочи» были другие задачи и требования, чем в ЦСКА. Возможно, у него было больше пространства, а на армейцев серьезнее настраиваются. У нападающих такое бывает. Это защитник отбирает мячи в одной команде, значит, будет отбирать и в другой. ЦСКА должен понять, почему у Гуарирапы не получилось.

Непросто ответить, не уровень ли Гарирапа ЦСКА. Бывали уже случаи, когда у нас у футболиста не шло, а потом получалось в Европе. Не может быть, что в «Сочи» ему просто везло, так в футболе не бывает. Он же в «Сочи» попал по каким-то качествам. Это же не лыжник с «Красной поляны», которого взяли поиграть в футбол. Нападающие — зависимые от партнеров игроки. Бывает, что не пошло», — цитирует Legalbet Гуренко.

22-летний венесуэлец перешел в ЦСКА на правах аренды летом 2024 года. Он провел за команду 15 матчей и не отличился результативными действиями.