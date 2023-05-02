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Сегодня, 01:19

Булыкин: «Думаю, не будет Йокановича в новом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением, кто может возглавить московскую команду после ухода .

«Я думаю, не будет Йокановича в новом сезоне, но вопрос в следующем: «Кто будет после него?» Понятное дело, что с Йокановичем команда провалила все что можно: Кубок России и чемпионат, и игру в честь столетия клуба. Поэтому понятно, что его будут менять, другой вопрос, кем? Если бы был тренер у «Динамо» на замену сейчас, то он бы уже пришел. Максимум он доживет до конца сезона, но во всех клубах обычно увольняют тренеров после такого.

Я думаю, есть наши специалисты, которые могут возглавить «Динамо». Навскидку, конечно, трудно сказать. Но Черчесов очень недооценен в нашем чемпионате, но есть и другие специалисты, которые придутся «Динамо» лучше, чем иностранцы. Уже понятно, что тренеры из-за рубежа не понимают, как готовить футболистов после зимней паузы. Мы видим, что «Спартак» еле-еле вышел, «Динамо» тоже еле вышли из зимней паузы. Честно говоря, кто с этим не сталкивался, они просто не понимают, что это такое», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Булыкина.

После 25 туров "Динамо" идет на 7-м месте в чемпионате России, набрав 39 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005108011_bulyikin_predpolojil_kto_mog_byi_vozglavit_dinamo_posle_yokanovicha
Дмитрий Булыкин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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