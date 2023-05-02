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Петржела: «Дзюба — молодой игрок для РПЛ. Он может забивать больше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в этом сезоне РПЛ.

«Дзюба — молодой игрок для российской премьер-лиги. Клуб без проблем продлит с ним соглашение. Он может забивать больше мячей и играть еще дольше. Для него нет никаких проблем. Русский чемпионат гораздо слабее турецкого. Поэтому он там не выделялся. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» — качественные команды, которые постоянно играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Знаю, что Артем не быстрый футболист, но мощный. Мне не нравится такое, я люблю другой футбол. Мне нравились Кержаков и Аршавин. Они скоростные игроки. Сейчас таких нет в России», — цитирует Sport24 Петржелу.

Дзюба зимой присоединился к «Локомотиву». В 8 матчах РПЛ он забил 8 мячей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-01-petrzhela-rossiyskiy-chempionat-gorazdo-slabeye-turetskogo-poetomu-dzyuba-tam-ne-vydelyalsya
Артем Дзюба
Властимил Петржела
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

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Торпедо М

 9 1 5
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