Генич пожелал «Ростову» поражений в оставшихся матчах сезона

Комментатор Константин Генич пожелал «Ростову» поражений во всех оставшихся матчах сезона. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Я желаю команде, которая упустила победу, проиграть в оставшихся пяти матчах. Искренне желаю. Это люди, которым я всегда шел навстречу, с которыми прекрасно общался и которые вот так мне в спину ткнули. Не знаю, вилами ли... Я так понимаю, что SMM это не мог без санкций. Меня обвиняют в предвзятости к клубу, к которому я с искренней симпатией отношусь уже не первый год. И в клубе с берегов Дона прекрасно об этом знают. И мы общались и продолжали общаться до вчерашнего дня очень мило и очень тепло. Поэтому, мне кажется, я не заслужил такой пост. И обвинять меня в предвзятости, упоминая, что клуб подарил мне бомбер...», — сказал комментатор.

«Ростов» высказал недовольство судейством в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1), опубликовав несколько постов с фрагментами игры. На 39-й минуте встречи Александр Соболев столкнулся с Андреем Ланговичем в центре поля.

Генич, комментируя матч, назвал этот эпизод «игровым моментом», на что пресс-служба ростовского клуба отреагировала фразой «Костя, бомбер — это, конечно, хорошо. Но лучше бы еще и очки подарили». Ранее «Спартак» подарил Геничу клубный бомбер.

После этого комментатор обратился к «Ростову» в Telegram-канале, назвав пост мелковатым, а также порекомендовал «идти лесом».