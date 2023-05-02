Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:49

Генич пожелал «Ростову» поражений в оставшихся матчах сезона

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Константин Генич.
Фото Никита Успенский

Комментатор Константин Генич пожелал «Ростову» поражений во всех оставшихся матчах сезона. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Я желаю команде, которая упустила победу, проиграть в оставшихся пяти матчах. Искренне желаю. Это люди, которым я всегда шел навстречу, с которыми прекрасно общался и которые вот так мне в спину ткнули. Не знаю, вилами ли... Я так понимаю, что SMM это не мог без санкций. Меня обвиняют в предвзятости к клубу, к которому я с искренней симпатией отношусь уже не первый год. И в клубе с берегов Дона прекрасно об этом знают. И мы общались и продолжали общаться до вчерашнего дня очень мило и очень тепло. Поэтому, мне кажется, я не заслужил такой пост. И обвинять меня в предвзятости, упоминая, что клуб подарил мне бомбер...», — сказал комментатор.

«Ростов» высказал недовольство судейством в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1), опубликовав несколько постов с фрагментами игры. На 39-й минуте встречи Александр Соболев столкнулся с Андреем Ланговичем в центре поля.

Генич, комментируя матч, назвал этот эпизод «игровым моментом», на что пресс-служба ростовского клуба отреагировала фразой «Костя, бомбер — это, конечно, хорошо. Но лучше бы еще и очки подарили». Ранее «Спартак» подарил Геничу клубный бомбер.

После этого комментатор обратился к «Ростову» в Telegram-канале, назвав пост мелковатым, а также порекомендовал «идти лесом».

РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Константин Генич
71
39
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев победил друга по компьютерным играм. Даниил был в шаге от поражения
«Сиэтл» выбил «Колорадо» из плей-офф НХЛ
СК показал найденный сожженным автомобиль пропавших под Краснодаром аниматоров
Эндокринолог указала на вред употребления кефира на ночь
США пообещали Украине дополнительные поставки оружия
Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Крылья» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Мостовой: «Инопланетянин — это Месси, а в российском футболе такого нет»
Корнаухов: «Бедные «Крылышки»! Они и неделю назад от арбитров пострадали, и сейчас»
«Второе место разыграют ЦСКА и «Ростов». «Спартак» останется без медалей». Корнаухов — о гонке за серебро и проблемах красно-белых
Галактионов — о Дзюбе: «Своим профессионализмом и игрой доказывает, что он топовый футболист»
Песьяков выразил недовольство судейством Левникова в матче со «Спартаком»: «Не знаю, почему он передумал свистеть фол на Миронове»
Малком: от «худшего трансфера в истории» до легенды «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко предположил, почему «Факел» решил заменить Пятибратова на Евсеева

Булыкин: «Думаю, не будет Йокановича в новом сезоне»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости