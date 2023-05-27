Булыкин прокомментировал слабую результативность Агаларова и Писарского

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру форварда «Ахмата» Гамида Агаларова и футболиста «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

«В чем причина их слабой результативности? Здесь причин много — для форварда важны уверенность в себе, взаимопонимание с партнерами и доверие тренера. Да и про быт не стоит забывать — тут тоже нужно привыкать, когда переходить в новый клуб и переезжаешь в новый город. Важно как можно быстрее забить в новой команде, иначе могут наступить психологические проблемы. Если же этого не случилось, то важно не опускать рук и продолжать усердно тренироваться. И в такой ситуации очень важно, чтобы тебе доверяли одноклубники и тренер. Все эти факторы нужно учитывать, поскольку со стороны может показаться, что ситуация простая, но это далеко не так», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Писарский с 2021 по 2022 год выступал за «Оренбург». В 2023 году он стал игроком «Крыльев Советов». За самарскую команду форвард сыграл 10 матчей в текущем сезоне РПЛ и сделал 2 голевые передачи. Агаларов провел 20 матчей в составе «Ахмата» и отметился 2 голами.