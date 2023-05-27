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Булыкин прокомментировал слабую результативность Агаларова и Писарского

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру форварда «Ахмата» Гамида Агаларова и футболиста «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

«В чем причина их слабой результативности? Здесь причин много — для форварда важны уверенность в себе, взаимопонимание с партнерами и доверие тренера. Да и про быт не стоит забывать — тут тоже нужно привыкать, когда переходить в новый клуб и переезжаешь в новый город. Важно как можно быстрее забить в новой команде, иначе могут наступить психологические проблемы. Если же этого не случилось, то важно не опускать рук и продолжать усердно тренироваться. И в такой ситуации очень важно, чтобы тебе доверяли одноклубники и тренер. Все эти факторы нужно учитывать, поскольку со стороны может показаться, что ситуация простая, но это далеко не так», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Писарский с 2021 по 2022 год выступал за «Оренбург». В 2023 году он стал игроком «Крыльев Советов». За самарскую команду форвард сыграл 10 матчей в текущем сезоне РПЛ и сделал 2 голевые передачи. Агаларов провел 20 матчей в составе «Ахмата» и отметился 2 голами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-est-mnogo-prichin-slaboj-rezul-tativnosti-agalarova-i-pisarskogo/
Гамид Агаларов
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1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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