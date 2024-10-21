Булыкин: «Поражение от «Химок» не ударит по «Локомотиву»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на поражение команды в матче 12-го тура РПЛ против «Химок» (0:2).

«Сильно не ударит, все будет зависеть от следующей игры, вот если следующий матч будет неудачный, тогда уже может в психологии что-то пошатнуться. Такие игры случаются, их нужно пережить и нужно двигаться дальше. Главное — уже в следующем матче намного лучше выступить», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре московская команда сыграет 27 октября против «Зенита».