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Сегодня, 03:11

Булыкин: «Поражение от «Химок» не ударит по «Локомотиву»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на поражение команды в матче 12-го тура РПЛ против «Химок» (0:2).

«Сильно не ударит, все будет зависеть от следующей игры, вот если следующий матч будет неудачный, тогда уже может в психологии что-то пошатнуться. Такие игры случаются, их нужно пережить и нужно двигаться дальше. Главное — уже в следующем матче намного лучше выступить», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре московская команда сыграет 27 октября против «Зенита».

Источник: Евро-Футбол.Ру
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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