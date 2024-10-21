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Сегодня, 03:59

Деменко: «Краснодар» сейчас в очень хорошем состоянии»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу команды в матче 12-го тура РПЛ над «Спартаком» (3:0).

«Краснодар» был быстрее, мобильнее, по игре выглядел лучше, чем «Спартак». Готовность «быков» была выше. Потом тренер «Краснодара» даже лидеров менял, что меня удивило, — Са, Сперцяна. Хотя при счете 2:0 время оставалось, всякое могло случиться. Значит, уверен был в своей команде.

Понравилась игра «Краснодара» в этом матче — солидная, с позиции силы. Где надо, контроль использовали, где надо — быстро проходили середину поля. «Спартак» практически ничего не смог сделать. «Краснодар» был быстрее. Очень хорошо прессинговал. Как первый гол забили: ошибка игрока «Спартака» — сразу выскочили, быстро распорядились мячом, все друг друга понимают. Команда сейчас в хорошем состоянии. Видно, что есть конкуренция, все заряжены, хватает игроков на разные позиции», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

«Краснодар» с 30 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда 23 октября сыграет в FONBET Кубке России против «Пари НН».

Источник: РБ Спорт
Максим Деменко
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
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 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
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 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
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 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
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 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
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