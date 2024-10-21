Овчинников: «Мостовой очень профессионально относится к своему обучению на тренера»

Бывший вратарь сборной России и начальник отдела подготовки тренеров РФС Сергей Овчинников поделился мнением о перспективах Александра Мостового в качестве тренера.

«Мостовой очень профессионально относится к своему обучению. Он большой футболист со своей тренерской философией и своим видением футбола. Если вынести вопрос за рамки обучения, то он очень любопытен с точки зрения тренерской профессии. Думаю, рано или поздно это скажется, и он получит приглашение возглавить какой-то клуб», — приводит слова Овчинникова Sport24.

56-летний Мостовой также известен по выступлениям за «Сельту», «Алавес», «Бенфику», «Кан» и «Страсбург». Он завершил карьеру футболиста в 2005 году. В мае 2023 года экс-игрок сборной России начал обучение на получение тренерской лицензии.